В Башкирии двое альпинистов сорвались с горы

УФА, 24 сен — РИА Новости. Следователи выехали на место падения двух альпинистов из Екатеринбурга в Белорецком районе Башкирии, сообщил РИА Новости представитель регионального СК РФ.

По данным ведомства, трагедия произошла днем 23 сентября на горном хребте Инзерские зубчатки на территории Белорецкого района Башкирии.

"Четверо туристов из города Екатеринбург совершили подъем на горный хребет. При спуске двое сорвались и упали с большой высоты. Девушка 25 лет скончалась на месте, 31-летний парень получил травмы, он доставлен в районную больницу города Белорецк", — рассказал собеседник.

Следователи выехали на место происшествия для опроса свидетелей.