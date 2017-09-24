В Башкирии двое альпинистов сорвались с горы

УФА, 24 сен — РИА Новости. Следователи выехали на место падения двух альпинистов из Екатеринбурга в Белорецком районе Башкирии, сообщил РИА Новости представитель регионального СК РФ.
"Четверо туристов из города Екатеринбург совершили подъем на горный хребет. При спуске двое сорвались и упали с большой высоты. Девушка 25 лет скончалась на месте, 31-летний парень получил травмы, он доставлен в районную больницу города Белорецк", — рассказал собеседник.
Следователи выехали на место происшествия для опроса свидетелей.