В Кабардино-Балкарии полицейский предотвратил взрыв загоревшейся "Газели"

НАЛЬЧИК, 23 сен – РИА Новости. Сотрудник полиции помог предотвратить взрыв в загоревшейся на федеральной автодороге в Кабардино-Балкарии "Газели", выпустив газ из установленных в автомобиле баллонов, сообщает региональное МВД.

"В субботу утром на федеральной автодороге "Кавказ" произошло самовозгорание моторного отсека автомобиля "Газель", в котором находились двое жителей Баксанского района республики", — говорится в сообщении.

Водитель остановил машину на обочине, при этом была угроза воспламенения отсека с пятью газовыми баллонами и взрыва.

"Очевидцем происшествия стал инспектор ГИБДД, старший лейтенант полиции Амир Арамисов, который незамедлительно отреагировал на обстановку, ограничил доступ к месту происшествия и до приезда пожарных, рискуя жизнью, спустил газ из баллонов для предотвращения взрыва", — отмечает МВД.

По его данным, благодаря оперативным действиям полицейского никто из участников дорожного движения не пострадал.