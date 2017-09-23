Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на две тысячи метров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 сен — РИА Новости, Людмила Щербакова. Пепловый выброс на высоту 2 тысячи метров произошел на вулкане Карымский на Камчатке, сообщает ГУ МЧС России по региону.
"На вулкане Карымский зафиксирован пепловый выброс, на высоту до двух тысяч метров. Высота вулкана 1 тысяча 486 метров. С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на пятнадцать километров в юго-восточном направлении от вулкана в Кроноцкий залив. Населенных пунктов на пути распространения пеплового шлейфа нет", — говорится в сообщении.
В начале сентября на Камчатке активизировались сразу два вулкана — Шивелуч и Ключевской. А на прошлой неделе началось извержение вулкана Жупановский. На пути распространения их пеплового выброса населённые пункты отсутствовали.