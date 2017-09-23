Медики отпустили домой двух пострадавших в крупном ДТП под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 23 сен — РИА Новости. Двоих пострадавших в аварии с микроавтобусом и иномаркой под Калининградом, где погибли семь человек, медики отпустили домой, в итоге в больницах находятся шестеро пострадавших, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.

"В ДТП в Гвардейском районе погибли семь человек. Восемь человек госпитализировали, в настоящее время двоих медики отпустили домой", — сказала представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что ДТП могло произойти из-за выезда одного из водителей на встречную полосу.