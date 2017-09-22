В ДТП с маршруткой под Калининградом погибли семь человек

КАЛИНИНГРАД, 22 сен — РИА Новости. Семь человек погибли, шесть получили травмы в ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и автомобиля Merсedes под Калининградом, причиной аварии мог стать выезд на встречную полосу, сообщила в пятницу РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.

"На месте работает следственно-оперативная группа, на место происшествия выехал начальник УМВД Игорь Илларионов. Предположительно, один из водителей выехал на встречную полосу, произошло лобовое столкновение. Семеро человек погибло, шестеро пострадали", — сообщила она.

По ее словам, все погибшие и пострадавшие находились в микроавтобусе. Водитель, его супруга и ребенок, находившиеся в иномарке, не пострадали.