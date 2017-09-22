Российские и таджикские дипломаты обсудили инцидент у ТЦ "Москва"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Статс-секретарь – замглавы МИД РФ Григорий Карасин обсудил с послом Таджикистана в РФ Имомуддином Сатторовым инцидент у торгового центра "Москва" и шаги по недопущению подобных ситуаций в будущем, сообщили в российском министерстве иностранных дел.

"Отдельное внимание уделено инциденту, произошедшему 20 сентября в торговом центре "Москва". Стороны обсудили практические меры по недопущению повторения подобного в будущем", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В среду источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что сотрудники полиции пресекли массовую стычку возле торгового центра "Москва" в российской столице. По информации источника, конфликт произошел из-за того, что охранники торгового центра избили грузчика, трудового мигранта. К торговому центру подошли около 250 человек, полиция задержала порядка 90 из них.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт пресечения попытки группового нарушения общественного порядка около торгового центра. Возбуждено два уголовных дела: о хулиганстве и побоях (по факту избиения грузчика). Полиция ведет следствие и выясняет причины и обстоятельства случившегося.