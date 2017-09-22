В Башкирии выясняют обстоятельства гибели подростка на заводе

УФА, 22 сен — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели 17-летнего подростка на заводе по производству бетона в Башкирии, где он работал нелегально, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона, отметив, что надзорные органы взяли на контроль ход проверки.

По данным ведомства, 17-летний подросток в четверг вечером дробил бетон в бетоносмесительном узле на территории уфимской организации "Первая бетонная компания". При проведении работ подросток упал в резервуар бетоносмесительной машины и погиб.

"Следователи и прокуратура начали доследственную проверку. Выяснилось, что несовершеннолетний работал в компании неофициально. В рамках проверки надзорные органы оценят исполнение трудового законодательства в компании, а также соблюдении техники безопасности и законность привлечения подростка к работам с опасными условиями труда", — сообщил представитель прокуратуры.