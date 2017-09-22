В России эвакуировали почти 400 тысяч человек за две недели

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (130)

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Число эвакуированных в России после анонимных сообщений с угрозами взрывов достигло почти 400 тысяч человек, а число "заминированных" объектов превысило 1 тысячу, сообщил в пятницу РИА Новости источник в экстренных службах.

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Только в четверг в восьми российских городах, включая Москву, после звонков с угрозой взрывов из 47 объектов были эвакуированы более 15 тысяч человек. Эвакуация, в частности, проводилась в шести московских музеях и шести торговых центрах: "Домодедовский", "Принц Плаза", "Москворечье", "Капитолий", "Спектр" и "Калужский". Людей также пришлось выводить из центрального офиса "Яндекса".

"Эвакуация уже коснулась почти 400 тысяч человек, более 1000 объектов с массовым пребыванием людей", — сказал собеседник агентства.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России уже вторую неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство" . По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

*Террористическая организация, запрещенная в России.