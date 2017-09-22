МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Число эвакуированных в России после анонимных сообщений с угрозами взрывов достигло почти 400 тысяч человек, а число "заминированных" объектов превысило 1 тысячу, сообщил в пятницу РИА Новости источник в экстренных службах.
5.4%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
5.7%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
75.2%Узнал(а) о случившемся из новостей
13.7%Ничего не слышал(а) об эвакуации
"Эвакуация уже коснулась почти 400 тысяч человек, более 1000 объектов с массовым пребыванием людей", — сказал собеседник агентства.
Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России уже вторую неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.
О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.