РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Источник: в сгоревшей гостинице в Ростове-на-Дону уже выявляли нарушения

Сюжет:
Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону (25)
11:0222.09.2017
(обновлено: 11:11 22.09.2017)
01260
© РИА Новости / Юлия НасулинаСгоревшая гостиница в центре Ростова-на-Дону. 22 сентября 2017Сгоревшая гостиница в центре Ростова-на-Дону. 22 сентября 2017
© РИА Новости / Юлия Насулина

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Стройнадзор выявлял нарушения в здании сгоревшего отеля Torn House в центре Ростова-на-Дону во время его строительства, сообщил РИА Новости информированный источник в правительстве области.

Пожар в отеле Torn House в Ростове-на-Дону. 21 сентября 2017
© РИА Новости / Роман Неведров
Перейти в фотобанк
Очевидцы пожара в Ростове-на-Дону рассказали о детях, выпрыгивавших из окон
Десятиэтажное здание гостиницы в переулке Семашко загорелось в четверг днем. Пожару был присвоен третий ранг сложности, в окрестностях введен режим ЧС. В результате пожара погибли два человека. Из отеля, соседних домов и детсада были эвакуированы более 400 человек, в том числе 61 ребенок. К 19.00 пожар был полностью потушен.

"Во время строительства здания со стороны Стройнадзора нарекания были. Какие конкретно нарушения были выявлены, сказать сложно, так как информация о характере нарушений так долго не хранится — стройка была завершена в 2008-2009 годах, а сейчас уже 2017 год", — пояснил источник.

В региональной службе государственного строительного надзора Ростовской области комментарии по этому поводу давать не стали. Согласно информации из картотеки Арбитражного суда Ростовской области, здание было введено в эксплуатацию в 2009 году. Для этого понадобилось решение суда. Истцом выступил застройщик здания ООО "Панорама", ответчиком в том деле являлась администрация Ростова-на-Дону.

Десятиэтажная гостиница загорелась в Ростове-на-Дону. Съемка МЧС
© МЧС России
В центре Ростова-на-Дону загорелась десятиэтажная гостиница
Собственнику было разрешено строить девятиэтажное здание площадью 815,4 квадратных метров. Однако в процессе строительства "возникла необходимость увеличения площадей строящегося административного здания посредством надстройки комнаты общей площадью 62,7 квадратных метра на техническом этаже здания". Согласно материалам суда, отсутствие разрешительной документации на надстройку вызвало проблемы с регистрацией права собственности на здание.

Суд в итоге встал на сторону истца, а также пришел к выводам, что данное высотное здание соответствует правилам застройки, санитарно-гигиеническим, противопожарным, градостроительным и строительным нормам и правилам. Кроме того, по данным суда, здание также соответствует другим обязательным нормам и правилам, которые нужно выполнить для строительства и эксплуатации данного вида построек, его сохранение не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Согласно информации на официальном сайте гостиницы, бизнес-отель Torn House открылся 5 февраля 2017 года. По информации МЧС, материал обшивки сгоревшей гостиницы способствовал быстрому распространению огня. Здание было обшито снаружи легковоспламеняющимися, горючими материалами. Специальная комиссия должна определить, является ли наличие подобных материалов на здании нарушением противопожарных норм.

Пожар в гостинице в центре Ростова-на-Дону
© РИА Новости / Роман НеведровПерейти в фотобанкПожар произошел в четверг днем в гостинице Torn House, которая находится в переулке Семашко Ленинского района Ростова-на-Дону.Пожар в отеле Torn House в Ростове-на-Дону. 21 сентября 2017
© РИА Новости / Роман Неведров
Перейти в фотобанк
Пожар произошел в четверг днем в гостинице Torn House, которая находится в переулке Семашко Ленинского района Ростова-на-Дону.
© РИА Новости / Роман НеведровПерейти в фотобанкВозгоранию был присвоен третий ранг сложности. Квартал был оцеплен с двух сторон на территории примерно 500 метров.Пожар в отеле Torn House в Ростове-на-Дону. 21 сентября 2017
© РИА Новости / Роман Неведров
Перейти в фотобанк
Возгоранию был присвоен третий ранг сложности. Квартал был оцеплен с двух сторон на территории примерно 500 метров.
© РИА Новости / Роман НеведровПерейти в фотобанкУже известно о двух погибших во время пожара.Мужчины отгоняют машину от горящего десятиэтажного здания в центре Ростова-на-Дону
© РИА Новости / Роман Неведров
Перейти в фотобанк
Уже известно о двух погибших во время пожара.
© РИА Новости / Роман НеведровПерейти в фотобанкПожар фактически разделил гостиницу на две части. Одна из них горит, вторая пока цела.Пожар в отеле Torn House в Ростове-на-Дону. 21 сентября 2017
© РИА Новости / Роман Неведров
Перейти в фотобанк
Пожар фактически разделил гостиницу на две части. Одна из них горит, вторая пока цела.
© РИА Новости / Роман НеведровПерейти в фотобанкЧасти крыши здания, которое тушат пожарники, падают вниз. Рядом с отелем стоят семь сгоревших автомобилей, от которых остались только корпуса, нет ни стекол, ни шин.Пожарные тушат горящее десятиэтажное здание в центре Ростова-на-Дону. 21 сентября 2017
© РИА Новости / Роман Неведров
Перейти в фотобанк
Части крыши здания, которое тушат пожарники, падают вниз. Рядом с отелем стоят семь сгоревших автомобилей, от которых остались только корпуса, нет ни стекол, ни шин.
© РИА Новости / Роман НеведровПерейти в фотобанкИз горящей гостиницы, а также из соседних домов и детсада эвакуировали более 400 человекПожар в отеле Torn House в Ростове-на-Дону. 21 сентября 2017
© РИА Новости / Роман Неведров
Перейти в фотобанк
Из горящей гостиницы, а также из соседних домов и детсада эвакуировали более 400 человек
© РИА Новости / Роман НеведровПерейти в фотобанкСледственные органы СК России по Ростовской области начали доследственную проверку по факту пожара.Пожарные тушат горящее десятиэтажное здание в центре Ростова-на-Дону
© РИА Новости / Роман Неведров
Перейти в фотобанк
Следственные органы СК России по Ростовской области начали доследственную проверку по факту пожара.
/
Комментировать
Происшествия
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена