Полиция ищет свидетелей ДТП под Смоленском, где погибли пять человек

ВОРОНЕЖ, 22 сен — РИА Новости. Полиция устанавливает очевидцев аварии в Смоленской области с участием микроавтобуса с белорусскими номерами и двух грузовиков, в результате которой погибли пять человек, сообщает в пятницу управление МВД региона.

© Фото : "SmolDaily" Последствия ДТП в Гагаринском районе Смоленской области. 7 сентября 2017 © Фото : "SmolDaily" Последствия ДТП в Гагаринском районе Смоленской области. 7 сентября 2017

Авария произошла ночью 7 сентября на 182-м километре в Гагаринском районе. По данным полиции, водитель грузовика столкнулся с впереди идущей машиной, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Mersedes Benz Sprinter. В результате столкновения пять пассажиров микроавтобуса погибли, водитель и пассажир микроавтобуса, а также водитель грузовика были доставлены в больницу. По информации отделения посольства Белоруссии в Смоленске, оба транспортных средства, попавшие в ДТП, были с белорусскими номерами — из Гомельской и Могилевской областей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкция данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Водитель большегруза, выписанный из больницы, был задержан, а потом взят под стражу на 2 месяца.

"В связи с установлением всех обстоятельств уголовного дела возникла необходимость в установлении очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия. Просьба к возможным очевидцам и свидетелям ДТП оказать содействие следствию и сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 (4812) 77-46-07, 8 (4812) 77-46-18, 8-904-365-62-54", — говорится в сообщении.

В ходе расследования дела установлено, что авария произошла после того, как водитель грузовика Volkswagen Man "не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства".