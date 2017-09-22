Полиция ищет свидетелей ДТП под Смоленском, где погибли пять человек

ВОРОНЕЖ, 22 сен — РИА Новости. Полиция устанавливает очевидцев аварии в Смоленской области с участием микроавтобуса с белорусскими номерами и двух грузовиков, в результате которой погибли пять человек, сообщает в пятницу управление МВД региона.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкция данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Водитель большегруза, выписанный из больницы, был задержан, а потом взят под стражу на 2 месяца.
"В связи с установлением всех обстоятельств уголовного дела возникла необходимость в установлении очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия. Просьба к возможным очевидцам и свидетелям ДТП оказать содействие следствию и сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 (4812) 77-46-07, 8 (4812) 77-46-18, 8-904-365-62-54", — говорится в сообщении.
В ходе расследования дела установлено, что авария произошла после того, как водитель грузовика Volkswagen Man "не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства".