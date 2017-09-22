Следователи начали проверку после массового отравления школьников в Абакане

КРАСНОЯРСК, 22 сен — РИА Новости. Доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, начали после массового отравления детей в школе Абакана, сообщает управление Следственного комитета РФ по Хакасии.

В среду и четверг шесть детей из младших классов школы №26 Абакана были госпитализированы в инфекционную больницу с острой кишечной инфекцией. В республиканском управлении Роспотребнадзора сообщили, что в данный момент обследуются пробы пищи, воды, персонал пищеблока, деятельность самого пищеблока приостановлена.

"В следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия поступило сообщение о массовом отравлении учеников общеобразовательной школы №26 города Абакана. Следственным отделом по городу Абакан… организована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1ст. 238 УК РФ)", — говорится в сообщении.

Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин возникновения групповой заболеваемости школьников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По уточненной информации республиканского управления Роспотребнадзора, в пятницу зарегистрировано 24 случая заболевания кишечной инфекцией.

"Зарегистрировано 24 случая заболевания (подозрения на заболевание) кишечной инфекцией среди учащихся школы. В том числе активно выявлено 18 детей с подозрением на кишечную инфекцию. За детьми организовано медицинское наблюдение силами участковой педиатрической службы с лабораторным обследованием. Состояние детей не вызывает опасений, заболевание протекает в легкой форме. На госпитализации в ГБУЗ РХ "Республиканская инфекционная клиническая больница" остаются 6 детей, у 4 из них обнаружены норовирус", — говорится в сообщении ведомства.