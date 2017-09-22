В Крыму раскрыли группу фальшивомонетчиков

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. МВД РФ раскрыло группу фальшивомонетчиков, действовавших в Крыму и Севастополе, сообщила в пятницу официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Подозреваемые организовали изготовление и наладили канал сбыта поддельных денежных знаков номиналом в 1000 и 5000 рублей в Республике Крым и Севастополе", — приводятся слова Волк на сайте МВД.

Полицейские установили структуру группы, организаторов, а также способы доставки фальшивок в регион.

"Двое злоумышленников задержаны в республике Крым при сбыте поддельных денег, еще двое — в Москве. В результате обысков в квартире, где проживали подозреваемые, обнаружено и изъято специальное оборудование, поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации номиналом в 1000 и 5000 рублей на общую сумму более 4 миллионов рублей", — отмечается в сообщении МВД.

Было возбуждено уголовное дело. В отношении всех подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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