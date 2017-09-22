На берегу реки в Хабаровском крае нашли тела трех мужчин

ХАБАРОВСК, 22 сен — РИА Новости. Местные жители нашли тела трех мужчин на берегу реки в Хабаровском крае, не исключено, что это пропавшие 10 дней назад рыбаки, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
"Местные жители вечером в четверг обнаружили тела троих мужчин в 100 километрах ниже по течению от того места, где велись поиски. Одного из рыбаков якобы опознали, сейчас вопросами опознания занимается полиция. Спасатели до момента опознания поиски приостановили", — сказал собеседник агентства.
По данным спасателей, в Комсомольском районе Хабаровского края сейчас также ищут двух пропавших грибников.