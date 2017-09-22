На камчатской таможне американца лишили револьвера для защиты от медведей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 сен — РИА Новости, Людмила Щербакова. Камчатские таможенники в камчатском аэропорту Елизово изъяли револьвер и патроны у американца, прилетевшего на Камчатку из Анкориджа, оружие ему было нужно, чтобы отстреливаться от медведей, сообщает Дальневосточное таможенное управление.

"При проведении устного опроса один из пассажиров сообщил, что в его багаже есть револьвер и патроны к нему. Владелец задекларировал в пассажирской таможенной декларации принадлежащие ему оружие и патроны, однако разрешительные документы на ввоз оружия и боеприпасов на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) у него отсутствовали. Иностранец приехал на полуостров на рыбалку, а принадлежащий ему револьвер и патроны взял с целью самозащиты от хищников, в частности от бурого медведя", — говорится в сообщении.

Таможенники отмечает, что гражданин США не был знаком с таможенными правилами ЕАЭС и не знал о необходимости получить разрешение на ввоз оружия.

"В отношении гражданина США возбуждено дело об административном правонарушении… За совершённое правонарушение гражданину США грозит административный штраф с конфискацией предметов правонарушения или без таковой", — информирует ведомство.