На камчатской таможне американца лишили револьвера для защиты от медведей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 сен — РИА Новости, Людмила Щербакова. Камчатские таможенники в камчатском аэропорту Елизово изъяли револьвер и патроны у американца, прилетевшего на Камчатку из Анкориджа, оружие ему было нужно, чтобы отстреливаться от медведей, сообщает Дальневосточное таможенное управление.
Таможенники отмечает, что гражданин США не был знаком с таможенными правилами ЕАЭС и не знал о необходимости получить разрешение на ввоз оружия.
"В отношении гражданина США возбуждено дело об административном правонарушении… За совершённое правонарушение гражданину США грозит административный штраф с конфискацией предметов правонарушения или без таковой", — информирует ведомство.