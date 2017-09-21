В трех регионах России за день по телефону "заминировали" почти 30 зданий

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Без малого 30 зданий в трех субъектах РФ, включая Москву, "заминировали" в четверг неизвестные, эвакуировано более 2,5 тысячи человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"В Москве, Санкт-Петербурге и Московской области угрозы взрывов получили 28 объектов, эвакуировано свыше 2,5 тысячи человек", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось об эвакуации из музея Бородинской панорамы, Музея истории холодной войны, Дарвиновского музея, Музея кино, Музея московского транспорта, музея "Коломенское" и Бирюлевского дендропарка в Москве.

Всего с начала волны телефонного терроризма, с прошлого вторника, в России эвакуировали около 350 тысяч человек из тысячи торговых центров, вокзалов и других объектов. Для понимания, крупный торговый центр в Москве при эвакуации, за час теряет около 10 тысяч долларов совокупной выручки, рассказал РИА Новости накануне эксперт Александр Обуховский.

Ни в одном случая угроза взрывов не подтвердилась. На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство"*. По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

*Террористическая группировка, запрещенная в России