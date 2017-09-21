В трех регионах России за день по телефону "заминировали" почти 30 зданий

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Без малого 30 зданий в трех субъектах РФ, включая Москву, "заминировали" в четверг неизвестные, эвакуировано более 2,5 тысячи человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Ранее сообщалось об эвакуации из музея Бородинской панорамы, Музея истории холодной войны, Дарвиновского музея, Музея кино, Музея московского транспорта, музея "Коломенское" и Бирюлевского дендропарка в Москве.
Ни в одном случая угроза взрывов не подтвердилась. На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство"*. По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.
О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
*Террористическая группировка, запрещенная в России