В Крыму проверяют информацию о "минировании" зданий

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму поступила информация о минировании сразу нескольких зданий, сообщила заместитель начальника пресс-службы МВД по республике Ольга Богословская.
"Поступила информация о минировании ряда зданий. Идут все необходимые проверочные мероприятия", — сказала она.
Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. Из-за этого, начиная с 12 сентября, в городах России в общей сложности эвакуировали уже свыше 300 тысяч человек.
На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство*". По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.
*Запрещенная в России террористическая организация