В Крыму проверяют информацию о "минировании" зданий

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму поступила информация о минировании сразу нескольких зданий, сообщила заместитель начальника пресс-службы МВД по республике Ольга Богословская.

"Поступила информация о минировании ряда зданий. Идут все необходимые проверочные мероприятия", — сказала она.

Как ранее сообщил РИА Новости сотрудник администрации столицы Крыма, правоохранители эвакуировали из здания городского совета Симферополя всех сотрудников из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Эвакуация произошла около 16.00 мск. Здание городского совета расположено в центре на пересечении улиц Толстого и Горького. Правоохранители с собаками также находятся у здания крымского парламента в центре города, эвакуация оттуда не проводилась.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. Из-за этого, начиная с 12 сентября, в городах России в общей сложности эвакуировали уже свыше 300 тысяч человек.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство*". По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

*Запрещенная в России террористическая организация