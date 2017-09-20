В Новосибирской области при взрыве газа погибла семилетняя девочка

НОВОСИБИРСК, 20 сен — РИА Новости. Семилетняя девочка из многодетной семьи погибла при взрыве баллона с газом во время эвакуации из задымленного частного дома в селе Красная Сибирь в Новосибирской области, ее родители и еще трое детей спаслись, но пострадали от отравления угарным газом, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.

"Ордынским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Новосибирской области проводится проверка по факту пожара, произошедшего ранним утром 20 сентября 2017 года в одном из жилых домов на улице Первомайская села Красная Сибирь в Кочковском районе, в результате которого погибла семилетняя девочка", — говорится в сообщении.

По данным следствия, пожар произошел рано утром, его очаг находился на веранде дома. В доме находились проживающие в нем супруги, а также их четверо несовершеннолетних детей. Взрослые жители дома обнаружили очаг пожара, стали выводить детей на улицу.

"В то время, когда семилетняя девочка пробегала мимо веранды, где находился очаг возгорания, произошел взрыв стоявшего здесь же газового баллона, в результате которого девочка погибла. Остальные жильцы дома получили отравление угарным газом и в настоящее время находятся в медицинском учреждении, где им оказывается медицинская помощь", — сообщили в СК.

По данным ГУМЧС по Новосибирской области, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.