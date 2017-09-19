Полиция проверяет анонимные сообщения о "минировании" объектов в Москве

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Правоохранители проверяют информацию об анонимных сообщениях о минировании сразу трех объектов в центре Москвы, в том числе Российской государственной библиотеки, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Поступили анонимные звонки об угрозе взрыва трех объектов в центре Москвы, в том числе бизнес-центра и библиотеки имени Ленина на улице Моховая, а также торгового центра на Воздвиженке", — сказал собеседник агентства.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России уже неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. За неделю в различных городах России, в том числе в Москве, после массовых анонимных звонков о "минировании" эвакуировали более 200 тысяч человек.