На юго-западе Москвы обстреляли мужчину

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Неизвестные обстреляли мужчину на юго-западе Москвы, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

По данным следствия, днем во вторник вблизи жилых домов по проспекту Вернадского неизвестные не менее двух раз выстрелили в мужчину, который сидел в автомобиле Toyota. После этого злоумышленники скрылись.

"Потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение города, где ему оказывается вся необходимая помощь", — сказала собеседница.

Правоохранители ведут поиск преступников, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и о незаконном обороте оружия.