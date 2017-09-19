В Мурманской области командующий ВДВ попал в аварию

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков попал в аварию в Мурманской области, его жизни ничего не угрожает, сообщает во вторник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

По данным ведомства, ДТП произошло 15 сентября на автодороге в Кольском районе Мурманской области.

"Водитель частного легкового автомобиля не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, допустил столкновение с двигавшимся в составе воинской колонны микроавтобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Сердюков А.Н. и сопровождавшие его военнослужащие получили травмы", — говорится в сообщении.

Пострадавшие военнослужащие были оперативно доставлены в военный госпиталь, где им была оказана медицинская помощь. "Состояние здоровья командующего ВДВ характеризуется медиками как удовлетворительное. Его жизни ничего не угрожает", — заявили в МО РФ.