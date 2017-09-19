Роскомнадзор и МВД за восемь месяцев изъяли 75,5 тысячи "серых" sim-карт

СОЧИ, 19 сен — РИА Новости. Роскомнадзор совместно с МВД России за 8 месяцев изъял 75,505 тысячи незаконно продающихся sim-карт в РФ, сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Денис Пальцин.

При этом в 2016 году было изъято в 2,5 раза меньше, чем в январе-августе этого года — 30,546 тысячи sim-карт.

Для выявления и пресечения незаконного оборота sim-карт было проведено в отчетном периоде 727 мероприятий. Для сравнения в 2016 году таких мероприятий было проведено 777, привел данные Пальцин на форуме СПЕКТР-2017.

Роскомнадзор с 2016 года проводит совместно с МВД мероприятия по проверке законности реализации sim-карт. Помимо контрольных рейдов по точкам продаж, Роскомнадзор также применяет профилактические формы работы с населением — семинары, видео-конференцсвязь, онлайн-конференции, социальную рекламу. Осенью по федеральным и региональным телеканалам началась трансляция ролика о необходимости покупки sim-карт исключительно с заключением договора с оператором связи.

С 1 июня 2018 года в РФ вступает в силу закон, направленный на борьбу с нелегальным распространением sim-карт. Оператор связи обязан будет проверять достоверность сведений об абоненте. Если сведения не подтверждаются, то оператор приостанавливает оказание услуг связи.