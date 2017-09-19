В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников мэрии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Сотрудников администрации Екатеринбурга эвакуировали, сообщил РИА Новости пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов.

"Поступил сигнал, и сотрудники администрации вышли. В данный момент эвакуация продолжается", — сказал Карманов.

"Сегодня в адрес силовых структур Свердловской области поступило несколько электронных писем с текстом криминального характера. Как и предписано действовать в таких ситуациях, органы внутренних дел совместно с коллегами из УФСБ проводят комплекс мероприятий, направленных на проверку сведений, изложенных в посланиях", — сказал в свою очередь руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он отметил, что просит граждан с пониманием отнестись к работе полиции. "Работа силовиков направлена исключительно на обеспечение безопасности жителей и гостей Екатеринбурга", — добавил глава пресс-службы полицейского главка.