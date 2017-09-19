В России выявили банду, ввозившую из Финляндии электронику под видом щебня

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Следственный комитет России завершил расследование дела предполагаемых членов банды, которых обвиняют в том, что они ввозили из Финляндии в Петербург электронику под видом гранитного щебня и бетонных изделий; ущерб от их действий превысил 640 миллионов рублей, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя Дмитрия Зарубина, Олега Панова, Олега Никонова, Ирины Зарубиной, Лилии Воробьевой, Светланы Яковлевой, Владислава Багаева и иных лиц – всего 18 фигурантов", — сказала она.

По ее словам, в зависимости от роли каждого предполагаемых членов банды обвиняют по статьям "Организация и руководство преступным сообществом, участие в деятельности преступного сообщества" и "Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное организованной группой в особо крупном размере".

"С использованием подконтрольных юридических лиц из Финляндии в Санкт-Петербург осуществлялся ввоз товаров народного потребления и электроники с использованием подложных документов. При этом в них был указан товар с низкой налогооблагаемой базой (так называемый "товар прикрытия") – гранитный щебень, изделия из неармированного бетона и другое", — пояснила она.

Она подчеркнула, что "в результате реализации разработанной Зарубиным преступной схемы руководители и участники преступного сообщества уклонились от уплаты таможенных платежей на общую сумму более 640 миллионов рублей".

В целях возмещения ущерба следствие арестовало имущество обвиняемых, в том числе недвижимость, транспортные средства и коллекцию часов. Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.