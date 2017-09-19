В Казани во время праздника на детей упала металлоконструкция

КАЗАНЬ, 19 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Следователи проводят доследственную проверку по факту травмирования детей в Казани, на которых упала металлическая конструкция баннера, сообщил РИА Новости во вторник старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Татарстану Андрей Шептицкий.

"В парке "Сосновая роща" у ДК химиков 16 сентября на празднике "Добрая Казань", предположительно, из-за сильного ветра на трех несовершеннолетних 2004-2005 годов рождения упала металлоконструкция, на которой был размещен праздничный баннер", — сказал Шептицкий.

По его словам, взрослые в момент падения металлоконструкции успели подхватить ее и вытащили детей. Школьники получили ссадины и ушибы.

"По данном факту начата доследственная проверка, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — отметил представитель СУСК.

Как уточнили в минздраве Татарстана, на стационарное лечение дети с травмами от металлоконструкций в указанный день не поступали, вызов на "скорую" также не поступал.