МОСКВА, 19 сен — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Спортсмен-ходок Николай Иванов, погибший 15 сентября в Москве, получил ножевое ранение, вступившись за девушку, рассказал агентству "Р-Спорт" тренер легкоатлета Сергей Осипов.
Неизвестный нанес Иванову ножевое ранение. Спортсмен скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.
По словам тренера, спортсмен показывал хорошие результаты и был перспективным легкоатлетом. "Николай показывал хорошие результаты, на молодежном первенстве России всегда в призах был, по мастерам шел. У него была перспектива", — сообщил Осипов.