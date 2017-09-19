МОСКВА, 19 сен — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Спортсмен-ходок Николай Иванов, погибший 15 сентября в Москве, получил ножевое ранение, вступившись за девушку, рассказал агентству "Р-Спорт" тренер легкоатлета Сергей Осипов.

Неизвестный нанес Иванову ножевое ранение. Спортсмен скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

"Николай прогуливался со своими двумя друзьями. К девчонке приставал какой-то парень, она кричала "Помогите!". Николай вступился, а тот парень снизу доверху живот ножом распорол ему. Николай умер в скорой", — рассказал Осипов по телефону.

По словам тренера, спортсмен показывал хорошие результаты и был перспективным легкоатлетом. "Николай показывал хорошие результаты, на молодежном первенстве России всегда в призах был, по мастерам шел. У него была перспектива", — сообщил Осипов.