Под Томском третий день ищут пропавших рыбаков

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Спасатели продолжают поиски троих рыбаков на Оби в Томской области, сообщил начальник ГУ МЧС России по Томской области Михаил Бегун.

"Третий день продолжаются поиски троих мужчин в Колпашевском районе. За два дня спасателями и волонтерами в ходе поисково-спасательных работ обследовано пешими группами 30 километров береговой линии, с применением плавсредств – 25 квадратных километров акватории, 30 квадратных километров – с применением вертолета Ми-8 ООО "ГазпромАвиа". Задействованы беспилотные авиационные системы", — сказал он.

Ранее сообщалось, что в ночь с 15 на 16 сентября в районе острова Тягаловский Колпашевского района перевернулась лодка "Казанка" с пятью мужчинами на борту.

По данным ведомства, они приехали на рыбалку и вышли на воду, пренебрегая правилами безопасности: в ночное время, при высокой волне, без спасательных жилетов. Двоих мужчин после опрокидывания лодки спасли местные рыбаки, судьба троих неизвестна.

Бегун отметил, что в воскресенье в поисках пропавших были задействованы 71 человек и 24 единицы техники, из них 10 плавсредств и две беспилотные авиационные системы. Как сообщил начальник ГУ МЧС по Томской области, поиски рыбаков продолжаются, поисковая группа увеличена на 11 человек.