Дело о двух миллионах: сотрудник ФСБ раскрыл детали задержания Улюкаева

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Сотрудник ФСБ Алексей Калугин рассказал подробности задержания экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Свидетель рассказал в суде о том, как готовилась операция, откуда сотрудники правоохранительных органов взяли два миллиона долларов для оперативного эксперимента и что нашли у чиновника при обыске.

Алексея Улюкаева задержали в ноябре прошлого года по подозрению в получении взятки в два миллиона долларов. По данным следствия, деньги предназначались за выдачу Минэкономразвитием заключения, которое позволило "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".

Если обвинение докажет вину Алексея Улюкаева, экс-главе МЭР грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России министром, задержанным по обвинению в коррупции.

Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>

Откуда деньги

По словам Калугина, оперативный эксперимент с передачей денег Улюкаеву готовился с конца октября 2016 года. Свидетель пояснил, что указание на задержание автомобиля чиновника и его осмотр дал руководитель управления "К" ФСБ Иван Ткачев.

Сотрудник ФСБ пояснил, что два миллиона долларов для операции дал один из сотрудников "Роснефти". При этом имя обладателя столь крупной суммы в суде не называлось.

Детали задержания

Во время осмотра машины Улюкаева Калугин нашел в сумке 20 пачек со стодолларовыми купюрами, которые были перевязаны банковской лентой, и 108 пачек в полиэтиленовой упаковке.

"В багажнике мы нашли сумку с деньгами, мясные деликатесы, вино и картину", — говорится в материалах уголовного дела.

По словам свидетеля, Улюкаев заявил, что в сумке находится "подарок от Сечина в виде хорошего вина".

Калугин также заявил, что глава "Роснефти" Игорь Сечин не присутствовал во время задержания Улюкаева. На месте находились только оперативники и понятые, а также сам министр и его водитель.

Из материалов дела следует, что осмотр машины Улюкаева продолжался несколько часов — мероприятие началось в 17.30, а завершилось после 23.00.

Краска на руках

Алексей Калугин также рассказал о тех действиях, которые сотрудники ФСБ провели в момент задержания Улюкаева.

"В присутствии понятых были произведены смывы рук, красящие следы были обнаружены на руках Улюкаева и водителя", — пояснил свидетель.

По его словам, на брелоке и ключе от сумки, которые нашли у Улюкаева, также оказались следы свечения.

Ранее во время судебного процесса прокурор заявил, что на руках Улюкаева и его водителя нашли люминесцентные пятна вещества, нанесенного на взятку. Из оглашенных материалов дела следует, что водитель Улюкаева дотрагивался только до ручки сумки.

Меры безопасности

Адвокаты Улюкаева заявили на заседании суда, что после осмотра машины сотрудники ФСБ отобрали у их клиента телефоны, а в машине, в которой чиновника везли в Следственный комитет, находился оперативник.

"В целях его безопасности. Ну как, Москва, ночь…" — пояснил Калугин.

Свидетель подчеркнул, что формально Улюкаева никто не задерживал и он не имел какого-либо статуса после обнаружения денег — подозреваемым чиновник стал только после допроса в СК.

Калугин также объяснил отсутствие адвоката Улюкаева во время оперативных мероприятий.

"Данное следственное действие (осмотр места происшествия. — Прим. ред.) не предполагает участие защитника, соответствующего заявления от Улюкаева не поступало, квалифицированная юридическая помощь была (оказана. — Приме. ред.) после задержания", — сказал свидетель.

По словам Калугина, он также попросил Улюкаева не делать телефонные звонки во время следственных действий, так как они "могли помешать". При этом он подчеркнул, что "не запрещал звонить, а попросил".

"Ему звонили, но я попросил ответить после окончания осмотра места происшествия", — отметил сотрудник ФСБ.

Позиция Улюкаева

Бывший министр отвергает предъявленные ему обвинения. В середине августа Улюкаев обвинил Игоря Сечина и ФСБ в провокации.

"ФСБ несколько недель готовилась, ждала, пока я приеду, но я не приезжал… Не дождавшись, пока я приеду, чтобы получить деньги, Сечин лично позвонил мне и уговорил приехать", — заявил он, комментируя встречу в офисе "Роснефти".

По словам бывшего главы Минэкономразвития, ФСБ устроила провокацию взятки на основании ложных показаний Сечина и экс-руководителя службы безопасности "Роснефти" Олега Феоктистова.

Сам Сечин ранее заявил журналистам, что уверен в виновности экс-министра.

"Я прямо сейчас дам показания: Улюкаев, находясь в должности министра, требовал незаконного вознаграждения, сам определил его размер, сам приехал за ним, сам его руками забрал и погрузил в машину и сам уехал. В соответствии с УК это преступление. Тут не о чем говорить", — сказал Сечин журналистам, отвечая на вопрос, готов ли он дать показания по делу экс-министра.

Игорь Сечин заявлен в списке свидетелей обвинения по делу экс-главы МЭР. Главу "Роснефти" могут вызвать в суд лично или огласить его показания, данные во время следствия.