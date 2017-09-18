Жителя Ставрополья будут судить за дачу взятки сотруднику полиции

НАЛЬЧИК, 18 сен – РИА Новости. Следственные органы Ставропольского края завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в даче взятки сотруднику полиции, сообщает СУСК по региону.

"По данным следствия, 29 марта текущего года 43-летний мужчина передал взятку в размере 160 тысяч рублей действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия начальнику отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Кочубеевскому району", — говорится в сообщении.

По информации следователей, деньги мужчина передал за принятие процессуального решения об отказе в возбуждении уголовного дела, непривлечение его к административной ответственности и возврат изъятой контрафактной алкогольной продукции, а также транспортных средств, на которых она перевозилась. Сразу после передачи денег он был задержан сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю.

Мужчине предъявлено обвинение по статье "Дача взятки должностному лицу в крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.