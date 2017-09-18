В московском детдоме, где воспитанник бил детей, уволили трех сотрудников

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Троих воспитателей в московском детском доме, где подопечный бил веткой своих сверстников, уволили, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента соцзащиты Москвы в понедельник.
"Один из воспитанников нанес несколько ударов веткой дерева двум другим воспитанникам. При этом реакция воспитателей, находившихся на площадке, на действия подростка не была незамедлительной, последовала спустя несколько минут", — рассказали в пресс-службе, добавив, что поведение воспитателей в данной ситуации является "недопустимым".
За проявленную халатность воспитателей уволили. При этом медработники во время осмотра детей не обнаружили у них никаких телесных повреждений.
"С 18 сентября 2017 года в ГБУ ЦССВ "Вера. Надежда. Любовь" для организации прогулок воспитанников за каждой группой закреплены не менее 2 работников, введен дополнительный персонал", — заключили в департаменте.