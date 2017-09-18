В московском детдоме, где воспитанник бил детей, уволили трех сотрудников

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Троих воспитателей в московском детском доме, где подопечный бил веткой своих сверстников, уволили, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента соцзащиты Москвы в понедельник.

В воскресенье в ряде российских СМИ было опубликовано видео, на котором подросток на спортивной площадке детского дома избивает своих ровесников. Как пояснили агентству в пресс-службе, инцидент произошел во время прогулки 30 воспитанников центра содействия семейному воспитанию "Вера. Надежда. Любовь" в сопровождении троих воспитателей.

"Один из воспитанников нанес несколько ударов веткой дерева двум другим воспитанникам. При этом реакция воспитателей, находившихся на площадке, на действия подростка не была незамедлительной, последовала спустя несколько минут", — рассказали в пресс-службе, добавив, что поведение воспитателей в данной ситуации является "недопустимым".

За проявленную халатность воспитателей уволили. При этом медработники во время осмотра детей не обнаружили у них никаких телесных повреждений.

"С 18 сентября 2017 года в ГБУ ЦССВ "Вера. Надежда. Любовь" для организации прогулок воспитанников за каждой группой закреплены не менее 2 работников, введен дополнительный персонал", — заключили в департаменте.