На Сахалине рыбак погиб от лап медведя

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 сен – РИА Новости. Рыбак на Сахалине погиб после нападения медведя, сообщил РИА Новости источник в областном министерстве лесного и охотничьего хозяйства.

О пропаже мужчины накануне сообщили его родственники. Две семьи отправились отдыхать на реку Тамбовку в Анивском районе, остановились в устье, за селом Урюм. Мужчина взял удочку и отправился рыбачить. Родные и друзья хватились его, когда хотели позвать к обеду. Однако на крики он не отвечал. Родственники сначала искали его сами, а затем обратились в полицию.

"Сегодня обнаружили труп мужчины с характерными ранами", — сказал собеседник агентства.

В начале сентября медведь убил 70-летнего охотника на Сахалине. Перед смертью мужчина успел ранить хищника. Охотники до сих пор не нашли зверя.