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Происшествия

В Ростове-на-Дону двоих девушек приговорили к колонии за подготовку теракта

10:3318.09.2017
(обновлено: 10:36 18.09.2017)
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© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия ФемидыСтатуэтка богини правосудия Фемиды
© Fotolia / sebra

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Северо-Кавказский окружной военный суд признал Татьяну Карпенко и Наталью Гришину виновными в подготовке к совершению теракта в одном из крупных торгово-развлекательных центров Ростова-на-Дону и приговорил их к 14,5 и 9 годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Сотрудники ФСБ. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Случаи предотвращения терактов на территории России в 2016-2017 годах
Фигуранток дела приговорили за попытку устроить теракт в торговом центре Ростова-на-Дону в 2015–2016 годах. Карпенко и Гришина обвинялись в приготовлении к теракту, содействии террористической деятельности и незаконном обороте взрывных устройств, склонении лица к совершению преступления. Во время предварительного слушания подсудимые вину не признали.

Гришину признали невиновной в склонении лица к преступлению и признали её право на реабилитацию по этой статье, по всем остальным статьям ее признали виновной. Карпенко признали виновной по всем статьям.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Гришиной наказание в виде 9 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в 100 тысяч рублей, Карпенко — в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 150 тысяч рублей", — сказал судья.

Ранее гособвинитель попросил назначить Карпенко наказание в виде 15 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 150 тысяч рублей, а Гришиной — в виде лишения свободы на 12 лет в колонии общего режима со штрафом в 100 тысяч рублей.

Мигранты из стран ближнего зарубежья стоят в очереди в одном из отделений УФМС по городу Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Кто в России помогает международному терроризму
Еще один фигурант дела — жительница Ставропольского края Виктория Семенова — ранее признала вину и заключила досудебное соглашение. Ее приговорили к 3 годам колонии общего режима. Согласно обвинительному заключению, взрывное устройство для совершения теракта прятали именно по месту жительства Семеновой. Карпенко и Гришина являются уроженками Ростовской области и Казахстана. Обе имеют неоконченное высшее образование, официально нигде не работали. Кроме того, Карпенко имеет малолетнюю дочь 2014 года рождения.

По версии следствия, Карпенко и Гришина являются сторонницами исламистских радикальных движений и разделяют взгляды международных террористических организаций "Имарат Кавказ"* и "Исламское государство"*. Как полагает следствие, с октября 2015 по январь 2016 года обвиняемые планировали теракт под видом религиозного самоубийства в одном из торгово-развлекательных центров Ростова-на-Дону.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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Происшествия
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