Суд по уголовному делу бывшего губернатора Сахалина вновь отложили

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 сен — РИА Новости. Суд по уголовному делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, который обвиняется в коррупции, снова отложили, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Предыдущее заседание перенесли на неделю из-за болезни адвоката главного обвиняемого Ольги Артюховой. Суд тогда предупредил Хорошавина, что если к понедельнику его защитник не поправится, ему придется взять нового адвоката.

В понедельник к защите Хорошавина приступил Дмитрий Слатов, который попросил время на ознакомление с делом.

"Я хотел бы в ближайшие дни встретиться с новым защитником и согласовать с ним позицию", — сказал Хорошавин. Слатов попросил на ознакомление с делом месяц.

Гособвинитель Евгений Евстафьев согласился, что закон дает право защитнику, который только что вошел в дело, взять дополнительное время, но прокурор посчитал, что будет достаточно и недели.

Судья Елена Поликина частично удовлетворила ходатайство адвоката.

"Встречаемся завтра в 14.30 (6.30 мск), узнаем у защитника Артюховой, сможет ли она явиться в суд (больничный лист у нее заканчивается 18 сентября), а после этого определимся, сколько времени нужно будет адвокату", — сказала Поликина.

Ранее суд неоднократно откладывали из-за болезни основного фигуранта дела — Хорошавина, он был госпитализирован в южно-сахалинскую городскую больницу прямо из зала суда. С июля он жалуется на высокое давление и загрудинные боли. Артюхова сообщала, что ее подзащитный перенес микроинсульт.

Хорошавин и его бывшие подчиненные обвиняются во взятках на общую сумму в 522 миллиона рублей. Дело рассматривается в городском суде Южно-Сахалинска с марта 2017 года.