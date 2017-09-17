В Почте России рассказали о найденных на трассе Ростов-Азов коробках

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Найденные на трассе Ростов-Азов в Ростовской области несколько десятков вскрытых коробок не имеют отношения к Почте России, они не являются посылками, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы управления Федеральной почтовой связи Ростовской области.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку по факту размещенной в социальных сетях информации об обнаружении нескольких десятков вскрытых посылок на трассе Ростов-Азов в Ростовской области. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, в указанном месте обнаружены пустые коробки из-под телефонов и сим-карт, но они не обозначены как посылки Почты России, на них нет соответствующих опознавательных знаков.

"Данная ситуация не имеет никакого отношения к Почте России. По указанному факту проведена служебная проверка совместно с правоохранительными органами. По предварительным данным, найденные оболочки являются товарными упаковками от смартфонов в одинаковых упаковках и сим-карт, которые продавались сторонней коммерческой компанией", — пояснил собеседник агентства.

Подобный случай произошел в Ростове-на-Дону в конце июля 2017 года. Тогда в соцсетях появился видеоролик, демонстрирующий гору вскрытых посылок Почты России на берегу реки в Ростове-на-Дону. По факту появившейся в интернете информации правоохранители организовали проверку. Полицейские установили, что курьер одного из почтовых отделений, расположенных в Советском районе Ростова-на-Дону, во время разгрузки в сортировочном центре похитил посылки и бандероли. В отношении 30-летнего подозреваемого было возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 158 УК РФ ("Кража").