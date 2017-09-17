На Камчатке почувствовали землетрясение, произошедшее в Авачинском заливе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 сен — РИА Новости, Людмила Щербакова. Пожарные и спасатели осматривают здания, сооружения и социально-значимые объекты Петропавловска-Камчатского, выясняя, не повредило ли их землетрясение, произошедшее в воскресенье утром в акватории Авачинского залива, силу которого ощутили и жители города, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"Оперативные группы пожарных и спасателей производят осмотр зданий, сооружений, социально-значимых объектов Петропавловск-Камчатского городского округа. По данным сейсмостанции "Петропавловск", сейсмособытие произошло в 09.00 по камчатскому времени в акватории Авачинского залива. Землетрясение произошло на глубине 72 километра… Магнитуда сейсмособытия составила 5,6. Сейсмособытие ощущалось в некоторых районах Петропавловска-Камчатского в виде толчков интенсивностью до трех баллов", — говорится в сообщении.

Поясняется, что эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива, в 72 километрах восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. Расстояние до береговой линии составило 32 километра.

"Угроза цунами не объявлялась. Звонки в ЕДДС других районов Камчатского края от граждан не поступали. Социального напряжения среди населения нет", — дополняет ведомство.