МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Пятьсот человек эвакуировали с Ярославского вокзала в Москве из-за сообщения о минировании, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"С Ярославского вокзала было эвакуировано 500 человек. Угроза взрыва не подтвердилась", — сказал собеседник агентства.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий, которая продолжается в России пятый день, в среду добралась до Москвы. В столице угрозы касались 50 объектов, прежде всего вокзалов и крупных торговых центров, было эвакуировано 40,2 тысячи человек. Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, основная часть анонимных звонков исходила с территории Украины.

Всего со вторника по четверг по всей стране из-за анонимных звонков с угрозами с более чем 470 объектов были эвакуированы свыше 150 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов не подтвердилась.