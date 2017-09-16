Тело погибшего в пещерах Сочи дайвера извлекли на поверхность

СОЧИ, 16 сен – РИА Новости. Тело дайвера, погибшего в системе Воронцовских пещер в Сочи, извлекли из воды, проведение доследственной проверки продолжается, сообщила РИА Новости помощник руководителя следственного управления (СУ) СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

Ранее сообщалось, что в среду в МЧС поступило заявление о пропаже в пещере Подземная Хоста в Сочи спелеолога, который не вышел на поверхность спустя три часа после спуска в подводную часть пещеры. Позже СУ СК России по Краснодарскому краю сообщило, что пропавший оказался председателем союза дайверов Удмуртии Владимиром Федоровым.

Спасатели обследовали сухую часть пещеры, на дальнейшие спелеологические подводные работы у сотрудников МЧС нет допуска и соответствующего снаряжения. В четверг в Сочи прибыла группа спелеоподводников, которая в тот же день обнаружила тело мужчины на глубине 42 метров. По предварительным данным, водолаз запутался в ходовом конце, проложенном предыдущими экспедициями, и не смог выйти на поверхность.

"Тело дайвера извлекли из воды. В настоящее время продолжается доследственная проверка", — сообщила собеседница агентства.

Также, добавили в пресс-службе, назначена судебно-медицинская экспертиза.