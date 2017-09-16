Анонимы "заминировали" девять зданий в Казани

КАЗАНЬ, 16 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Анонимные звонки о "минировании" девяти торговых центров и гостиниц поступили в субботу в Казани, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Татарстана.
По его информации, среди таких объектов торговые центры и гостиницы в разных районах Казани. В частности, были эвакуированы посетители торговых центров "Южный" и "Кольцо".
В настоящее время на месте работают все экстренные службы, проводятся необходимые мероприятия.
4.7%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
5.4%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
76.1%Узнал(а) о случившемся из новостей
13.8%Ничего не слышал(а) об эвакуации
В четверг источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые также находятся за пределами России. Источник также отметил, что эти лица будут объявлены в международный розыск.