Анонимы "заминировали" девять зданий в Казани

КАЗАНЬ, 16 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Анонимные звонки о "минировании" девяти торговых центров и гостиниц поступили в субботу в Казани, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Татарстана.

"Посетители девяти объектов были эвакуированы после анонимных сообщений о том, что они якобы заминированы", — сказал собеседник агентства.

По его информации, среди таких объектов торговые центры и гостиницы в разных районах Казани. В частности, были эвакуированы посетители торговых центров "Южный" и "Кольцо".

В настоящее время на месте работают все экстренные службы, проводятся необходимые мероприятия.

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Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России несколько дней. В среду в столице угрозы касались 50 объектов, прежде всего вокзалов и крупных торговых центров, было эвакуировано 40,2 тысячи человек. Всего со вторника по четверг по всей стране из-за анонимных звонков с угрозами с более чем 470 объектов были эвакуированы свыше 150 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов не подтвердилась.

В четверг источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые также находятся за пределами России. Источник также отметил, что эти лица будут объявлены в международный розыск.