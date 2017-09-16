СК возбудил уголовное дело после пожара в доме престарелых под Иваново

ВОРОНЕЖ, 16 сен — РИА Новости. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту пожара в доме престарелых и инвалидов в Ивановской области, который унес жизни двух пациентов, сообщает управление СК РФ региона. © РИА Новости / Александр Кряжев Перейти в фотобанк Спасатели назвали вероятные причины пожара в доме престарелых под Иваново

Информация о пожаре в доме престарелых и инвалидов города Пучеж поступила в управление МЧС региона в 22.55 мск пятницы. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огнем был охвачен 3 этаж третьего корпуса. В 23.05 мск, очаг пожара был локализован, в 23.07 горение ликвидировали. В результате пожара оказалась повреждена внутренняя часть помещения на площади 20 квадратных метров. Погибли два пациента — мужчины, 1960 и 1952 годов рождения, четверо мужчин с признаками отравления продуктами горения были госпитализированы.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек в результате пожара в доме-интернате для престарелых и инвалидов в городе Пучеже по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела следователи проверят своевременность проведения эвакуационных мероприятий, а также соответствие уровня обеспечения противопожарной безопасности в учреждении установленным нормам.

Следствие рассматривает различные версии произошедшего, приоритетной считается версия о неосторожном обращении с огнем.

"Однозначно говорить о причинах произошедшего можно будет после проведения ряда экспертиз, которые планируется назначить в ближайшее время", — отмечает СК.