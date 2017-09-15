Суд оставил под стражей экс-губернатора Белых до февраля

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Мосгорсуд оставил под стражей экс-губернатора Кировской области Никиту Белых, обвиняемого в получении взятки, до 4 февраля 2018 года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Пресненского суда Москвы о продлении в отношении обвиняемого Никиты Белых меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения ", — решил суд.

Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в 2012–2016 годах Белых лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. По заявлению СК РФ, Белых был задержан с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.

Вскоре после задержания Белых президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия.

Экс-губернатор отрицает свою вину.