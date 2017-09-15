В Приволжье ветер повредил более 240 крыш домов, школ и детсадов

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Свыше 240 крыш зданий, в том числе школ и детских садов, повреждены сильным ветром в трех регионах Приволжского федерального округа, есть пострадавшие, сообщает в пятницу МЧС России.

По данным министерства, на территории Саратовской, Самарской и Нижегородской областей в четверг оказывал воздействие атмосферный фронт, сопровождавшийся сильными осадками и порывами ветра до 19 метров в секунду.

"В Саратовской области в трех муниципальных районах (Ершовский, Краснокутский и Федоровский) в 10 населенных пунктах произошли повреждения кровель одного многоквартирного и 230 частных жилых домов, дома культуры, трех школ, трех детских садов и здания администрации", — говорится в сообщении.

Там же сильным ветром повалены более 30 деревьев. В населенном пункте Миусс Ершовского района на котельную упала труба. В двух населенных пунктах произошли отключения энергоснабжения 272 жилых домов.

"В Самарской области в населенном пункте Булак Красноярского района повреждены кровли трех частных жилых домов, без энергоснабжения остались 20 жилых домов. Имеются пострадавшие", — информирует ведомство.

В Нижегородской области в городе Шахунья повреждена кровля общежития.

По состоянию на 06.00 мск пятницы, в четырех населенных пунктах Приволжья остаются без энергоснабжения 191 жилой дом. Подачу света планируется возобновить к 12.00. Продолжаются работы по восстановлению поврежденных кровель.

По данным МЧС, к работам по ликвидации последствий стихии сейчас привлечены более 450 человек и 77 единиц техники.