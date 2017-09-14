Под Ярославлем осудили мужчину за доведение до суицида убийцы своего друга

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Житель Ярославской области осужден на 3 года 5 месяцев колонии строгого режима за то, что довел до суицида мужчину, виновного в убийстве его 13-летнего друга, совершенном почти 20 лет назад, сообщило СУСКР по региону в четверг.

По данным следствия, 26 февраля 2017 года 34-летний житель Тутаева, находясь в гостях, угрозами и побоями склонил 35-летнего хозяина жилища к совершению самоубийства. Следователи сочли, что так мужчина отомстил за убийство своего 13-летнего друга, совершенное в 1998 году. Примечательно, что погибший за совершенное почти 20 лет назад преступление отбыл свой срок в колонии.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе расследования подсудимый признал свою вину в полном объеме. Он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение хищений, в последний раз освободился из исправительной колонии в 2016 году.