В ГД предложили ужесточить законы против псевдорелигиозных организаций

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Необходимо ужесточить законодательство против псевдорелигиозных организаций, которые занимаются экстремизмом, и при этом обеспечить поддержку конфессиям, которые вносят вклад в межнациональный межрелигиозный мир, заявил глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

"Мы считаем, что основные конфессии, которые вносят основной вклад в развитие общества и государства и в межнациональный межрелигиозный мир, требуют дополнительной поддержки в сфере образования, культуры, участия в социальной жизни. И в то же время еще больше, возможно, усилить экстремистское законодательство", — заявил Гаврилов РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что в ГД убедились: ряд движений "как бы религиозных" на самом деле, по сути своей, являются псевдорелигиозными, "имеют религиозную оболочку, а в основе своей носят характер либо мошеннических организаций, или экстремистских движений, или просто инструмента для вмешательства во внутренние дела РФ".

"(Усилить) контроль, отчет, ответственность за эти действия. Может, прописать понятийный аппарат более четко и жестко… Нужно исключить возможность действия различного рода деструктивных экстремистских организаций псевдорелигиозных под видом социально ориентированных НКО", — пояснил депутат, отвечая на уточняющий вопрос о том, как именно можно усилить законодательство по борьбе с экстремизмом.