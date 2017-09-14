Почти 500 объектов в России подверглись "минированию" за три дня

Эвакуация в ТЦ Афимолл после сообщения о минировании. 13 сентября 2017

Эвакуация в ТЦ Афимолл после сообщения о минировании. 13 сентября 2017

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Порядка 500 объектов с массовым пребыванием людей подверглись в России за три дня анонимным звонкам о "минировании", сообщил в четверг РИА Новости источник в экстренных службах.

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"По предварительным данным, таких объектов по РФ со вторника около 480, цифра уточняется", — сказал собеседник агентства.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России пятый день. Пик пришелся на 12 и 13 сентября. В среду угрозы добрались до Москвы, в столице они касались 50 объектов, прежде всего вокзалов и крупных торговых центров, было эвакуировано более 40 тысяч человек. Во вторник и среду по всей стране из-за анонимных звонков с угрозами с более чем 420 объектов были эвакуированы свыше 130 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов не подтвердилась.

Ранее в четверг источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с террористической группировкой "Исламское государство"*. По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые также находятся за пределами России. Источник также отметил, что эти лица будут объявлены в международный розыск.

* Террористическая организация, запрещена в России