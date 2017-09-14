В СК назвали одну из возможных причин трагедии в центре Белгорода

ВОРОНЕЖ, 14 сен — РИА Новости. Следствие называет в качестве одной из версий убийства мужчины в Белгороде и попытки самоубийства привезшего его тело на площадь водителя нарушение условий договора со стороны погибшего, сообщает региональное управление СК РФ.обнаружено тело мужчины. По данным следствия, на площадь приехала машина, оттуда вышел водитель вытащил из багажника автомобиля тело, а потом пытался покончить с собой. Как выяснилось, погибший — житель города Белгород 1983 года рождения. За рулем автомобиля находился житель Белгородского района 1952 года рождения, он выжил, доставлен в больницу.
"Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе и такая, что 65-летний житель Белгородского района работал у 34-летнего жителя Белгорода. "Работодатель" условия договора не выполнял, из-за чего между мужчинами произошел конфликт, переросший в трагедию", — говорится в сообщении.
По данным следствия, в настоящее время врачи борются за жизнь 65-летнего мужчины.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "убийство" и "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия".