В СК назвали одну из возможных причин трагедии в центре Белгорода

ВОРОНЕЖ, 14 сен — РИА Новости. Следствие называет в качестве одной из версий убийства мужчины в Белгороде и попытки самоубийства привезшего его тело на площадь водителя нарушение условий договора со стороны погибшего, сообщает региональное управление СК РФ.

Ранее сообщалось, что в четверг около 12.00 на Соборной площади в центре Белгорода было обнаружено тело мужчины . По данным следствия, на площадь приехала машина, оттуда вышел водитель вытащил из багажника автомобиля тело, а потом пытался покончить с собой. Как выяснилось, погибший — житель города Белгород 1983 года рождения. За рулем автомобиля находился житель Белгородского района 1952 года рождения, он выжил, доставлен в больницу.

"Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе и такая, что 65-летний житель Белгородского района работал у 34-летнего жителя Белгорода. "Работодатель" условия договора не выполнял, из-за чего между мужчинами произошел конфликт, переросший в трагедию", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в настоящее время врачи борются за жизнь 65-летнего мужчины.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "убийство" и "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия".