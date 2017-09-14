СК возбудил дело об убийстве мужчины, чье тело нашли в центре Белгорода

ВОРОНЕЖ, 14 сен — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту убийство мужчины, тело которого было найдено на центральной площади Белгорода, сообщает региональное управление СК РФ.

Ранее сообщалось, что в четверг около 12.00 на Соборной площади в центре Белгорода было обнаружено тело мужчины. По данным следствия, на площадь приехала машина, оттуда вышел водитель выбросил из багажника автомобиля тело, а потом пытался покончить с собой.

"Установлены личности участников происшествия. Погибший – житель города Белгород 1983 года рождения. За рулем автомобиля находился житель Белгородского района 1952 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, водитель находится в больнице.