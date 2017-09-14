Более 20 человек ищут автомобиль с людьми, упавший в горное озеро в КБР

НАЛЬЧИК, 14 сен – РИА Новости. Более 20 человек задействовано в поисках автомобиля с людьми, упавшего в горное озеро в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное ГУМЧС.

Ранее сообщалось, что в 10.40 мск четверга в Эльбрусском районе напротив селения Былым в озеро Гижгит упала автомашина Chevrolet Niva, в которой, по предварительной информации, находились люди. На место происшествия выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

"По уточненной информации, в машине находилось пять человек. Трое самостоятельно выбрались из воды, двое остались в автомобиле", — говорится в сообщении.

К поискам привлечены более 20 человек – водолазы, спасатели и семь единиц техники.