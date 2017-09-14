Арест Серебренникова не имеет отношения к политике, заявил Мединский

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Арест режиссера Кирилла Серебренникова не имеет никакого отношения к политике, а критика со стороны Франции в адрес России в связи с этим делом не влияет на развитие российско-французских культурных связей, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский в интервью французской газете Figaro.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Париж обеспокоен ситуацией с арестом режиссера Кирилла Серебренникова и считает это нарушением свободы творчества.

"Франция, как и Россия – это свободная страна: люди могут высказывать свое мнение по любой теме. Это никак не влияет на развитие наших культурных связей. Арест Серебренникова не имеет ничего общего с политикой и касается распоряжения государственными средствами компанией под руководством этого режиссера", — сказал министр.

Мединский добавил, что опасения относительно "возрождения сталинских репрессий" беспочвенны, а сравнивать арест режиссера Всеволода Мейерхольда в 1936 году с делом Серебренникова некорректно. "Эти сравнения некорректны. Мейерхольд был арестован по политическим мотивам и расстрелян. А Серебренникова поместили под домашний арест по экономическим причинам", — пояснил министр.

Режиссер Кирилл Серебренников, экс-бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и Малобродский являются фигурантами дела о мошенничестве с госсредствами. В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия".

По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".