"ВКонтакте" заблокировала два сообщества за пропаганду ИГ*

ГРОЗНЫЙ, 14 сен – РИА Новости. Администрация социальной сети "ВКонтакте" по представлению чеченского МВД заблокировала два сообщества, распространявшие материалы о деятельности террористической организации "Исламское государство"*, говорится в сообщении пресс-службы силового ведомства.

В конце августа сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Чечне обнаружили эти ресурсы в ходе мониторинга интернета.

"Сразу после этого в адрес службы безопасности "ВКонтакте" было направлено соответствующее письмо об ограничении доступа к выявленным ресурсам", — отмечается в сообщении.

По данным республиканского МВД, с начала года сотрудники Центра выявили 33 интернет-ресурса, пропагандирующие терроризм и экстремизм, все они заблокированы в соответствии с законом.

*Запрещенная в России террористическая организация.