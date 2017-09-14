В СК назвали сумму ущерба от действий замглавы ФСИН Коршунова

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В результате действий замдиректора ФСИН Коршунова и его соучастников ведомству был причинен ущерб на общую сумму более 160 миллионов рублей, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В четверг утром Петренко сообщила, что Коршунову предъявлено обвинение по двум эпизодам по статье "Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения".

По ее словам, установлено, что Коршунов, занимая руководящую должность, в соответствии с ведомственными документами возглавлял контрактную службу ФСИН России, обеспечивающую закупку товаров для государственных нужд. По данным следствия, в 2015-2016 годах Коршунов организовал заключение двух государственных контрактов – на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам.

"В результате действий обвиняемого и его соучастников ФСИН России был причинен ущерб на общую сумму более 160 миллионов рублей", — сказала она.

Она отметила, что в четверг следствие планирует арестовать Коршунова. "В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и выявление новых возможных эпизодов преступной деятельности", — добавила Петренко.

С 2013 года Коршунов возглавлял финансово-экономическое управление Федеральной службы исполнения наказаний. Был назначен на должность заместителя директора ведомства в 2014 году. Является действительным государственным советником РФ второго класса, что соответствует званию генерал-лейтенант.