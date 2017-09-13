Занятия в РГСУ возобновили после эвакуации из-за звонков о минировании

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Занятия в корпусе Российского государственного социального университета (РГСУ) на улице Стромынка возобновлены после эвакуации из-за звонков о минировании, оцепление здания снято, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

"Была эвакуация, действительно, на Стромынке около 16 часов. Сработала сигнализация, приехала полиция, всех вывела из здания. Сейчас оцепление снято, там идут занятия для вечерников", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил вуз, в этом университетском корпусе находятся экономический и юридический факультеты. Всего в здании учатся около 4 тысяч человек, в момент эвакуации там могло находиться более 500 человек.

Серия звонков о "минировании" зафиксирована в последние несколько дней в крупных российских городах, людей эвакуировали, правоохранительные органы выезжали с проверками. Информация о "минировании" нигде не подтвердилась. По данным источника РИА Новости, многие из звонков могли быть сделаны с территории Украины.

В Москве из-за звонков о минировании проверки коснулись более 20 различных объектов, в том числе Киевского, Ярославского и Казанского вокзалов, ГУМа, МГИМО, торгового центра "Метрополис" на Ленинградское шоссе, Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, радиорынка в Митино.